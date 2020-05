Bamberger Sparkasse will Vereinen und Künstlern mit zusätzlichen Spendenfonds helfen

Die Sparkasse Bamberg startet anlässlich der Corona-Pandemie zwei besondere Hilfsaktionen: Zum einen schüttet sie in den Jahren 2020 und 2021 jeweils bis zu 500 000 Euro aus einem extra Spendenfonds an gemeinnützige Vereine aus, die durch die Corona-Krise Liquiditätsengpässe haben.

Zum anderen haben speziell Kulturschaffende die Möglichkeit, noch mehr projektbezogene Anträge an die Sparkassen-Stiftung für Kunst, Kultur und Denkmalpflege zu stellen, die 2020 und 2021 insgesamt 500 000 Euro, und damit mehr als doppelt so viel wie in den vergangenen Jahren ausschütten wird, teilt die Sparkasse mit.

Gemeinnützige Vereine aus Stadt und Landkreis Bamberg haben nun die Möglichkeit, einen Antrag auf bis zu 5000 Euro zu stellen. Der erste Antragstermin ist am heutigen Freitag, der nächste im Herbst.

Gremium entscheidet

Ein Gremium aus Vertretern von Stadt, Landkreis und Sparkasse Bamberg entscheidet über die eingereichten Anträge der Vereine. Die finanziellen Engpässe, die durch die Corona-Krise entstanden sind, sind nachzuweisen.

Gerade für Künstler und Kulturschaffende ist die Corona-Krise eine schwere Zeit, da Veranstaltungen und Ausstellungen nicht stattfinden dürfen und so Einnahmequellen fehlen.

Für einige, etwa für nicht in der Künstlersozialkasse Versicherte, greift keines der Hilfsprogramme, sie konnten häufig allenfalls Hartz IV beantragen. Die Sparkasse Bamberg weist deshalb explizit auf die Möglichkeit hin, dass Kulturschaffende einen Antrag für einen Projektzuschuss bei der Stiftung der Sparkasse Bamberg stellen können.

Kunst bringt Lebensqualität

"Mit unserer Hilfsaktion für Vereine möchten wir diese in ihrer wichtigen Arbeit für das Ehrenamt tatkräftig unterstützen. Genauso wollen wir auch Kulturschaffende, die einen großen Anteil an der Lebensqualität unserer Region haben, unter die Arme greifen", betont Vorstandsvorsitzender Stephan Kirchner. Weitere Informationen und Antragsformulare finden Betroffene im Internet unter www.sparkasse-bamberg.de. red