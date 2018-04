Bamberger sind auch mit junger Garde in der Landesliga erfolgreich

Das hat es selten gegeben: Ohne vier Stammspieler, dafür aber mit sehr viel Elan spielte der SC 1868 Bamberg in der letzten Runde der Schach-Landesliga Nord gegen Zirndorf groß auf. Während es für die Gäste aus Mittelfranken noch um dem Klassenerhalt ging und sie in Bestbesetzung antraten, schickte Bamberg einen bunten Haufen aus erfahrenen Vereins- und jugendlichen Nachwuchsspielern an die Bretter, der seine Aufgabe gut bewältige.

Verbissen wurde auch nach fünf Stunden um jeden Punkt gekämpft. Für den SC 1868 sprang ein nie gefährdeter 5,5:2,5-Erfolg heraus. Mit 12:6 Punkten belegt Bamberg damit Rang 3 in der Abschlusstabelle.

Bereits nach einer Stunde zeichnete sich ab, dass die Siegchancen günstig standen. An Brett 2 hatte der internationale Meister Pribyl nach ziellosen Angriffen seines Gegners einen Bauern gewonnen; und an Brett 8 Jugendspieler Köhler sich durch besseres Spielverständnis in eine günstige Position gebracht. Auch Schmidt an Brett 2, der es mit dem Zirndorfer Spitzenspieler, dem Fide-Meister Kraft, zu tun bekam, und Plöhn an Brett 3 erreichten vertraute Positionen, was optimistisch stimmte. Lediglich Mittag an Brett 4 und Daum an Brett 6 standen bedenklich passiv. In der Folge überspielte Köhler seinen Gegner mit unkonventionellen Angriffsmanövern, während Jugendspieler Wolf an Brett 7, nachdem die Stellung an beiden Flügeln verbarrikadiert und die Schwerfiguren abgetauscht wurden, remisierte.

Schmidt glückte gar die Überraschung, der nach feinem Spiel die Felderschwächen des Gegners konsequent und mittels Qualitätsopfer bestrafte. Pribyl baute seine Vorteile geschickt entscheidend aus. Auch Mittag gelang es, sich immer mehr zu befreien und zum Gegenschlag auszuholen, wodurch der Bamberger Sieg bereits früh feststand. An den übrigen Brettern krönte Plöhn eine perfekte Saison und avisierte ungeschlagen zum besten Bamberger. Auch dieses Mal zeigte er seine Klasse, indem er mit Turm und zwei Leichtfiguren gegen die Dame seinen Gegner entnervt zur Aufgabe zwang. Lediglich Herrmann an Brett 6 und Daum brachten sich um den Lohn.

Ersterer stand vor der Zeitkontrolle leicht besser, fand sich dann aber mit Minus-Bauern im Endspiel wieder. Zwar kämpfte er noch mit Finesse um das Remis, musste sich jedoch geschlagen geben. Und auch Daum, der sich nach schlechter Eröffnung wieder konsolidiert hatte, verpasste im Turmendspiel den Weg zum Unentschieden und musste trotz großer Gegenwehr seine Partie gegen Fide-Meister Seibold aufgeben.

Ergebnisse: IM Pribyl (2248) - Müller (2070) 1:0, Schmidt (2147) - FM Kraft (2333) 1:0, Mittag (2090) - Wiemer (2159) 1:0, Plöhn (2045) - Bildt (2121) 1:0, Herrmann (2030) - Hepting (2055) 0:1, Daum (1828) - FM Seibold (2093) 0:1, Wolf (1869) - Fiedler (1934) 0,5:0,5 , Köhler (1927) - Zühlke (1920) 1:0

Die zweite Mannschaft des SC 1868 trennte sich mit einem 4:4 von Weidhausen und steigt als Meister der Bezirksoberliga mit 15:3 in die Regionalliga Süd-West auf. Damit haben für die Bamberger nach einer erfolgreichen Saison die Planungen schon wieder begonnen. red