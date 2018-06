Bamberger Schulen siegreich

rg



Alle Jahre richten die oberfränkischen Förderschulen ein Fußballturnier aus. Diesmal fand es in Neustadt bei Coburg statt. Zwölf Jungen- und fünf Mädchenmannschaften kämpften um die Titel. Mit dabei waren auch Teams aus Bamberg Bei den Jungen fiel die Entscheidung denkbar knapp. Dabei standen sich hier die Teams der beiden Bamberger Schulen, der Martin-Wiesend-Schule und der Von-Lerchenfeld-Schule, gegenüber. Weil bis zum Ende der regulären Spielzeit keine Mannschaft einen Vorteil erzielen konnte, kam es schließlich zur Entscheidung durch Siebenmeterschießen. Hier wurde der Torhüter der Von-Lerchenfeld-Schule Bamberg zum Matchwinner: Fabian Kaiser hielt die ersten beiden Siebenmeter, der Keeper der Bamberger Martin-Wiesend-Schule hielt einen Siebenmeter. Dann lief Fabian Kaiser zum entscheidenden Schuss an. Sein Ball traf den linken Pfosten und prallte ins gegnerische Tor. Die Von-Lerchenfeld-Schule war damit Turniersieger 2018.Bei den Mädchen setzten sich die Spielerinnen der BayreutherDietrich-Bonhoeffer-Schule durch. Sie gewannen drei Spiele und hatten ein Unentschieden (10 Punkte, 5:1 Tore). Damit lagen sie am Ende vor den Mädchen der Bamberger Von-Lerchenfeld-Schule (7 Punkte, 2:1 Tore).