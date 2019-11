Bamberger Schüler sammeln für die Natur

Die Klasse 9d des Franz-Ludwig-Gymnasiums erzielte bei der Sammelwoche 2019 des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) das beste Klassenergebnis in ganz Bayern. Stolze 103 Euro pro Schüler wurden für umweltrelevante Belange gesammelt. Gleichzeitig belegte das FLG mit 3210 Euro den ersten Platz aller beteiligten Schulen im Landkreis Bamberg.

Die Leiterin der LBV-Umweltstation Fuchsenwiese, Brigitte Pfister, bedankte sich für das hervorragende Engagement bei der Klasse 9d und der verantwortlichen Lehrkraft, Felicitas Vogel. "Die gesammelten Gelder sind für die Arbeit des LBV enorm wichtig", erklärte Pfister. "Wir pflegen wertvolle Flächen, legen Biotope an und kümmern uns um Amphibien, Fledermäuse und Vögel. Mit der Umweltstation Fuchsenwiese bieten wir Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen viele Möglichkeiten, die Natur hautnah zu erleben."

Als kleines Dankeschön für das besondere Engagement des FLG erhielten die Schule als solche und die Klasse 9d je eine Urkunde. Zudem wurden dem FLG vom LBV 300 Euro für weitere umweltrelevante Projekte zur Verfügung gestellt.

"Das FLG nimmt nun schon seit Jahrzehnten an der jährlichen Sammlung für den LBV teil", so Vogel. "Die Spendengelder landen direkt vor Ort und werden auch für regionale Umweltprojekte eingesetzt. Zudem profitieren die Schüler von den außerschulischen Angeboten der Umweltstation, regelmäßig aber auch von der Zusammenarbeit des FLG mit der Fuchsenwiese im Rahmen des Unterrichts oder Projekttagen. Gerade in Zeiten der Fridays-for-Future-Demonstrationen bietet die Schule damit aber auch allen Kritikern Paroli: Für das Sammeln von Spenden muss die eigene Freizeit geopfert werden. Die ehemalige Klasse 9d hat eindrucksvoll ihre Einsatzbereitschaft für Umweltbelange bewiesen. Die Schule hofft auf einen selbst laufenden Nachahmungseffekt."