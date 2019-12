Bamberger räumt im Spiel 77 ab

Vielleicht stehen noch ein paar Weihnachtseinkäufe bevor - und in einem Bamberger Haushalt können sie dieses Mal durchaus etwas größer ausfallen. Denn wie die Lotto-Bezirksstelle mitteilt, räumte am Mittwoch in der Ziehung der Lotterie Spiel 77 ein Spielteilnehmer satte 77 777 Euro ab. Das "Ja"-Kreuz für einen Einsatz von nur 2,50 Euro pro Ziehung bescherte den Treffer. Es wurde ein Lotto-Normalschein mit einem Tippfeld und einer Laufzeit von einer Woche abgegeben.

Gewinner muss sich melden

Da der Spielauftrag anonym gespielt wurde, muss sich der Tipper auf jeden Fall mit der wertvollen Spielquittung in einer Lotto-Annahmestelle oder direkt bei Lotto Bayern in München melden. Ein paar Tage später wird sein Girokonto dann um einen fünfstelligen Betrag angewachsen sein. red