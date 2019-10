Es geht weiter im 5. Jahr des "Philosophicum Bamberg" am kommenden Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr im Christine-Denzler-Labsich-Haus der Hospiz-Akademie Bamberg, Lobenhofferstraße 4. An diesem Abend wird der organisatorisch Verantwortliche für das Philosophicum Bamstag Richard Barabasch Gedanken und Wissen zu "Prinzip und Fakten der allgegenwärtigen Polarität überall in der Welt" geben. red