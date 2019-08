Bamberger Nachwuchs fährt auf dem Nürnberger Dutzendteich vorne mit

Traditionell bietet die Nürnberger Ruderregatta auf dem Dutzendteich Rennen über alle Alters- und Leistungsklassen. Daher ging die Bamberger Rudergesellschaft mit der kompletten Mannschaft an den Start und holte drei Siege.

Anders als im Vorjahr war der Dutzendteich größtenteils von Algen befreit worden, was damals für viel Verdruss bei den Sportlern sorgte. Diesmal kämpften sie mit dem schräg einfallenden Wind und den Wellen. Damit hatten einige Mannschaften Probleme mit dem Steuern oder kenterten sogar.

Den Anfang für die Bamberger RG machten Rosa Marie Thiele und Merle Mahr im Mädchen-Einer. Thiele wurde Vierte, Mahr Zweite. Gerade einmal eine Stunde später startete Mahr zusammen mit Eric Rudolph im Jungen/Mädchen-Mixed-Doppelzweier. Mit einer Länge Vorsprung siegten sie vor den Lokalmatadoren aus Nürnberg.

Mixed-Doppelvierer auf Rang 2

Der Bamberger Kinder-Mixed-Doppelvierer mit Merle Mahr, Eric Rudolph, Rosa Marie Thiele, Martin Meyer und Steuermann Maximilian Hormuth hatte bei der Regatta in Bamberg noch gewonnen. In Nürnberg reichte es nur zum zweiten Platz hinter dem Regensburger Ruderklub. Rudolph ging noch im Kinder-Einer der 14-Jährigen an den Start und erreichte den dritten Platz. In diesem startete auch Maximilian Hormuth, er wurde Fünfter. Bei den 13-Jährigen in der Leichtgewichtsklasse wurde Martin Meyer Dritter.

Im Junior-B-Einer starteten gleich fünf Bamberger. Luis Lambert kam im ersten Lauf auf Rang 4. Im zweiten Lauf belegte Marcus Meyer den dritten Platz. Im dritten Lauf starteten Jonathan Hengstermann, Henri Hamelmann und Marek Leonhard Schicker und belegten die Plätze 3, 4 und 6. Später startete Lambert mit seinem Münchner Partner Theo Böhm noch im Leichtgewichts-Junior-B-Doppelzweier und landete als Dritter vor dem rein Bamberger Boot mit Hengstermann/Schicker. Den tollen zweiten Platz erreichten die Bamberger Junioren Hamelmann/Hengstermann/ Lambert/Meyer mit Steuerfrau Mahr. In dem Fünf-Boote-Feld war nur die Renngemeinschaft Nürnberg/Regensburg schneller.

Den zweiten Sieg für die Bamberger RG erzielte Alexander Schock zusammen mit seinem Nürnberger Partner Marc Binner im Masters-Doppelzweier der Altersklasse C (Mindestdurchschnittsalter 43 Jahre).

Am zweiten Wettkampftag machte den Anfang für die Bamberger RG Maxime Krause im Jungen-Einer der 13-Jährigen. Hinter den Booten aus Jena und Kaufering wurde er Dritter. Zusammen mit Martin Meyer startete er noch im Doppelzweier und wurde hier ebenfalls Dritter. Besser machte es Merle Mahr im Mädchen-Einer. Obwohl sie auf den letzten Zügen mit dem Steuern Probleme hatte, gewann sie das Rennen.

Wie am Vortrag startete Mahr auch wieder im Mixed-Doppelzweier zusammen Eric Rudolph. Bis kurz vor dem Ziel lagen sie noch in Führung und vergaben förmlich mit dem letzten Schlag den Sieg. Mit vier Zehntelsekunden Vorsprung siegte der Nürnberger RV.

Gleiche Plätze wie am Vortag

Die Bamberger Junioren starteten zunächst im Einer. Lambert wurde diesmal Fünfter, Meyer Dritter in seinem Lauf. Im dritten Lauf trafen wieder Hengstermann, Hamelmann und Schicker aufeinander und erzielten die gleichen Platzierungen wie am Vortag. Dies hätten Schock/Binner im Masters-Doppelzweier auch gerne erreicht. Doch mussten sie sich diesmal der Renngemeinschaft aus Würzburg/Zellingen geschlagen geben und wurden Zweite. Im Doppelzweier ging Luis Lambert diesmal mit Henri Hamelmann und Jonathan Hengstermann mit Marek Leonhard Schicker an den Start. Hengstermann/Schicker wurden Dritter, knapp gefolgt von dem zweiten Bamberger Boot.

Im Jungen-Einer der 14-Jährigen belegte Eric Rudolph den dritten Platz. Maximilian Hormuth wurde in seinem Lauffünfter. Bei den 13-Jährigen in der Leichtgewichtsklasse wurde Martin Meyer Vierter. AS