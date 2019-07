Bamberger MS-Tag vereint Betroffene und Experten

Das Multiple-Sklerose-Zentrum Bamberg lädt zum "MS-Tag" am Mittwoch, 3. Juli, in den Hegelsaal der Konzert- und Kongresshalle ein. Der Bamberger MS-Tag soll MS-Erkrankten, Angehörigen und Interessierten ein Forum sein, um Neues zur MS-Erkrankung zu erfahren und sich mit anderen Betroffenen austauschen zu können. Der Veranstalter möchte an diesem Tag über die aktuellen Entwicklungen in der MS-Behandlung sprechen - denn neben der wachsenden Zahl an Behandlungsmöglichkeiten werden auch neue Therapien für die schleichende, progrediente Verlaufsform zugelassen. Wichtig sei außerdem wahrzunehmen, dass der Alltag von MS-Patienten durch verschiedene Beschwerden beeinträchtigt werden kann. Deshalb widmet sich der Bamberger "MS-Tag" diesen Seiten der Erkrankung, die zum Teil schwer behandelbar sind. Experten diskutieren über die Themen "Schmerzen" und auch "Sexualität" in Verbindung mit der MS. red