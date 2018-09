Am heutigen Montag findet um 18 Uhr am Gabelmann die Bamberger Mahnwache Asyl statt. Der fränkische Liedermacher Wolfgang Buck wird die Mahnwache mitgestalten. Sein Song "Flüchtlingskinder" ist zuletzt auf der Liederbestenliste auf Platz 3 gekommen. Außerdem wird von den Demonstration gegen Anker-Einrichtungenen berichtet. Für Dienstag, 11. September, ist ein erneuerter Abschiebeflug nach Afghanistan angekündigt, obwohl sich die Sicherheitslage in dem Land weiter verschärft. Das Netzwerk "Bildung & Asyl", "Freund statt fremd" und die Interreligiöse Fraueninitiative rufen dazu auf, Abschiebungen nach Afghanistan ein deutliches Nein entgegenzustellen und ein Zeichen für faire Verfahren und eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik zu setzen. red