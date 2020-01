Bamberger Mahnwache Asyl am Gabelmann

Auch im neuen Jahr findet montags um 18 Uhr die Bamberger Mahnwache am Gabelmann statt. Das Netzwerk Bildung und Asyl, Freund statt fremd und die Interreligiöse Fraueninitiative rufen am Montag, 13. Januar, wieder gemeinsam mit Geflüchteten auf, ein Zeichen für faire Asylverfahren und eine humane Flüchtlingspolitik zu setzen. In der Vergangenheit stand die Security-Firma Fair Guards Security in der Anker-Einrichtung immer wieder in der Kritik. Gewalt, rassistisches Verhalten und strukturelle Defizite gehörten zu den Vorwürfen. Längst sollte es zu einer Neuvergabe kommen, was bisher nicht gelungen ist. Im Gespräch ist die in Sachsen-Anhalt ansässige Firma City Schutz GmbH. Diese steht jedoch in einem Rechtsstreit mit dem Freistaat Bayern und hatte selber in der Vergangenheit Probleme mit gewaltbereiten Mitarbeitern in einer Flüchtlingsunterkunft. In der Anker-Einrichtung Bamberg ist daher bis auf Weiteres der bisherige umstrittene Sicherheitsdienst aktiv. Die Mahnwache fordert einen transparenten Umgang im Vergabeverfahren und eine Aufklärung aller Vorwürfe gegen private Sicherheitsdienste in den Anker-Einrichtungen in Bayern. red