Bamberger Mahnwache Asyl am Gabelmann

Am heutigen Montag findet um 18 Uhr am Gabelmann die 101. Bamberger Mahnwache Asyl statt. Voraussichtlich für Dienstag, 8. Oktober, ist der nächste Abschiebeflug nach Afghanistan angekündigt. In der Vergangenheit wurden immer wieder gut integrierte oder kranke Männer in das hochgefährliche Land abgeschoben. Die Mahnwache fordert seit ihrem Bestehen einen sofortigen Abschiebestopp nach Afghanistan. Das Netzwerk Bildung und Asyl, Freund statt fremd und die Interreligiöse Fraueninitiative rufen wieder gemeinsam mit Geflüchteten auf, ein Zeichen für faire Asylverfahren und eine humane Flüchtlingspolitik zu setzen. red