Am heutigen Montag findet um 18 Uhr wieder die Bamberger Mahnwache Asyl am Gabelmann statt. Ehrenamtliche werden über Erfahrungen und Hürden beim Familiennachzug berichten. Außerdem wird ein Bewohner der Anker-Einrichtung Bamberg die Situation in der Großeinrichtung beschreiben. Die Initiative Freund statt fremd, das Netzwerk Bildung und Asyl, die Interreligiöse Fraueninitiative und Geflüchtete rufen mit der Mahnwache auf, ein Zeichen für eine faire und humane Asylpolitik zu setzen. red