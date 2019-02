Bamberger Linke lädt zum Austausch ein

Die Bamberger Linke Liste (BaLi) lädt ihre Mitglieder und interessierte Bürger aus der Öffentlichkeit zu einem Austausch über linke Stadtpolitik in Bamberg ein. Die Diskussionsveranstaltung findet am kommenden Montag, 18. Februar, um 19 Uhr in der Gaststätte "Tambosi" an der Promenade statt. Heinrich Schwimmbeck wird einen Rückblick und Einblick in die bisherigen viereinhalb Jahre linker Stadtratstätigkeit geben. Zur Sprache kommen werden die klassischen sozialen und Umwelt-Themen wie günstiger Wohnraum, der Umgang mit Armut in Bamberg, Kinderbetreuungsbedarf, Gewerbepark, Fahrradinfrastruktur etc. Der Schwerpunkt wird auf politischen Themen liegen, die künftig, auch über die derzeitige Wahlperiode hinaus, eingebracht oder noch stärker in Erscheinung treten sollen. Hier werden Impulse der interessierten Bürgerschaft ganz im Vordergrund stehen. red