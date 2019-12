Bamberger Klimadialog

Am heutigen Freitag um 19.30 Uhr sind alle Interessierten zum Plenum des Bamberger Klimaschutzbündnisses in den Räumen der Katholischen Hochschulgemeinde, Friedrichstraße 2, eingeladen. Das Bamberger Klimaschutzbündnis ist ein Zusammenschluss aus über 15 Organisationen und Bewegungen. Es setzt sich für den Klimaschutz und die Klimafolgeanpassungen in der Stadt und dem Landkreis ein und möchte dabei möglichst viele Bürger beteiligen. Im Klimadialog werden Maßnahmen für Stadt und Landkreis entwickelt und diskutiert. red