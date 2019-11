Bamberg 05.11.2019

Bamberger Grüne laden zum Polit-Plausch ein

Langsam nimmt der Wahlkampf Fahrt auf. Einen Polit-Plausch in gemütlicher Atmosphäre bieten die Bamberger Grünen regelmäßig am zweiten Samstag im Monat mit ihrem "Café Grün" an. Das nächste findet am ...