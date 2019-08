Bamberger Grüne begrüßen 200. Mitglied

Die Bamberger Grünen feierten mit über 250 Besuchern ihr alljährliches Sommerfest auf der Böhmerwiese. Als Gast war Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, eingeladen, die in ihrer Rede auf die Herausforderungen einer kinder- und enkeltauglichen Politik einging.

Moderiert wurde der Abend von Beiratsmitglied Karin Einwag und Vorstandsmitglied Christian Hader. Mit einem Schafkopfspiel verwiesen die beiden auf die bevorstehende Oberbürgermeisterwahl: Grün sticht Rot. In der Folge hielt der grüne OB-Kandidat Jonas Glüsenkamp eine Rede, in der er auf seine Visionen der Mitmachstadt Bamberg einging. Dass immer mehr Menschen in Bamberg für derlei Visionen Farbe bekennen, machte Vorstandsmitglied Juliane Fuchs deutlich. Sie begrüßte mit der Bamberger Künstlerin Christiane Toewe und ihrem Mann Michael Fröhlcke die Mitglieder 199 und 200. Binnen zwei Jahren hat sich der Kreisverband verdoppelt. red