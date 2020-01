Bamberger Feuerwehr in Feierlaune

Seit 160 Jahren wird der Brandschutz und der Technische Hilfsdienst in Notfällen durch die Freiwillige Feuerwehr Bamberg im Stadtgebiet sichergestellt. Neben den hauptamtlichen Kräften der Ständigen Wache stehen für die Erfüllung dieser Aufgabe heute rund 330 Frauen und Männer rund um die Uhr ehrenamtlich und unentgeltlich bereit.

Vereinsfahne wird gesegnet

Anlässlich des 160. Gründungstages treten die Mitglieder am Sonntag, 19. Januar, am Ehrenmal am Markusplatz an, um der verstorbenen Kameraden zu gedenken. Anschließend ziehen die Mitglieder der Bamberger Wehr zusammen mit Vertretern befreundeter Hilfsorganisationen und geladenen Gästen zum Dom, wo um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst stattfindet. Im Zuge des Gottesdienstes wird die neue Vereinsfahne der Freiwilligen Feuerwehr Bamberg den kirchlichen Segen erhalten. Diese wird die Vereinsfahne aus dem Jahre 1964 ablösen, welche aufgrund von altersbedingten Beschädigungen erneuert werden musste. Die Bevölkerung ist eingeladen, am Festgottesdienst teilzunehmen. red