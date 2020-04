Bamberger Einzelhandel ist wieder da

Der 27. April soll für den Einzelhandel in Bamberg so etwas wie der Anfang der Rückkehr in die Normalität werden. Wie die Bayerische Staatsregierung mitgeteilt hat, dürfen von diesem Montag an Läden bis zu einer Fläche von 800 Quadratmetern wieder öffnen. Nach Angaben der Staatsregierung haben die Geschäfte nachfolgende Voraussetzungen zu erfüllen: 1. Kunden sollen Atemschutzmasken tragen. 2. Jeder Kunde soll eine theoretische Fläche von 20 Quadratmetern für sich haben. 3. Insgesamt sollen sich höchstens 40 Menschen gleichzeitig in einem Geschäft aufhalten dürfen. Einkaufszentren und Kaufhäuser bleiben nach wie vor geschlossen. Auto- und Fahrradhändler sowie Buchhandlungen sind von der Quadratmetergrenze ausgenommen. Baumärkte und Gartencenter dürfen bereits am 20. April wieder öffnen, so wie es die bundesweite Lockerung der Geschäftsschließungen vorsieht.

Meldung ans Stadtmarketing

Um den Kunden aufzuzeigen, welche Geschäfte wieder öffnen, startet das Stadtmarketing Bamberg, gemeinsam mit seinen Medienpartnern MGO und Wobla die Kampagne: "Wir sind wieder da!". Alle Unternehmen sind eingeladen, sich unter Angabe ihrer Firma, Adresse und Öffnungszeiten per E-Mail hs@stadtmarketing-bamberg.de oder per Fax (0951/201031) an das Stadtmarketing Bamberg zu wenden. Alle Unternehmen werden dann kostenfrei im Laufe der kommenden Woche im Fränkischen Tag und Wobla veröffentlicht. Der Anmeldeschluss für die Rückmeldungen ist der kommende Montag, 20. April, 13 Uhr. red