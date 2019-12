Bamberger berufen

Sonja Neubauer und Johann Hein vom Bamberger Faltboot-Club sind wieder in den "Bayern-Kader Kanuslalom" berufen worden. Das bedeutet für die beiden Spitzensportler des BFC, in der Vorbereitung auf die Saison 2020 an jedem zweiten Wochenende nach Augsburg zum Stützpunkttraining im Bundesleistungszentrum am Eiskanal zu fahren.

Sonja Neubauer im Bundeskader

Sonja Neubauer freut sich, dass sie erstmals auch den Sprung in den Bundes-Nachwuchskader geschafft hat. Das Bundestrainerteam bietet neben den Trainingstagen im Kanupark Markkleeberg bei Leipzig auch spezielle Leistungsdiagnostik, Lehrgänge und Wettkämpfe auf europäischen Kanuslalomstrecken sowie individuelle Förderung an. Die Wettkampfsaison beginnt für Sonja Neubauer Ende März mit dem internationalen Frühjahrsslalom und Weltranglistenrennen in Markkleeberg. Kurz nach Ostern finden die Qualifikationsrennen um die Teilnahme an den Europa- und Weltmeisterschaften statt. Die Sportler haben bei den süddeutschen Meisterschaften in Günzburg Anfang Mai die Chance, sich einen Startplatz bei den deutschen Meisterschaften und den Wettkämpfen im Deutschland-Cup in Roudnice/Tschechien, Lippstadt und Metz/Frankreich zu sichern. nk