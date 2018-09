Bamberger "Bachsolisten" in Basilika

Am Sonntag, 23. September, 17 Uhr, findet in der Basilika Gößweinstein ein festliches Konzert statt. Zur Aufführung gelangen Werke von Johann Sebastian Bach, Jean-Marie Leclair, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel und Heinrich Ignaz Biber. Die Ausführenden sind die Bamberger "Bachsolisten" Andrea Wurzer/Sopran, Eva Sohni/Violine, Manfred Wengoborski/Violine, Claudia Hödl-Kabadaic/Cello und Georg Schäffner/Cembalo. Die Bamberger "Bachsolisten" sind eine von hauptsächlich früheren und aktuellen Mitgliedern der Bamberger Symphoniker gegründete Kammermusikvereinigung. Karten sind an der Abendkasse ab 16 Uhr zu neun Euro/ermäßigt sieben Euro und im Vorverkauf in der Tourist-Info, Telefon 09242/456, erhältlich. red