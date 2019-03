Die VHS Bamberg Stadt lädt am Donnerstag, 21. März, zum Vortrag "Bamberg - vom Krieg verschont...?" ein. Das Gesicht der Stadt vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, aktualisiert durch Aufnahmen von 2018, soll in vier Zeitschienen beleuchtet werden. Theo (Tex) Döring, nicht nur Geograph und Jazz-Pianist, sondern auch mit der Kamera unterwegs, zeigt aus seinem Archiv zudem historische Dias seines Vaters Hanno Döring in interessanten Vergleichen. Die Veranstaltung findet um 16.30 Uhr im Alten E-Werk statt. red