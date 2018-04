Bamberg und Thiès im BR

Der Senegal gilt als Schlüsselstaat für die Migration von Afrika nach Europa. Tausende verlassen jährlich das Land, meistens auf dem lebensgefährlichen Weg über das Meer. Sie sehen in ihrer von Arbeitslosigkeit, mangelnden Ausbildungsplätzen, fehlender Industrie, Dürre und Wassermangel geplagten Heimat keine Zukunftsperspektiven. Um gerade junge Senegalesen von der Flucht abzuhalten, hat die bayerische Staatsregierung ein Sonderprogramm zur Bekämpfung der Ursachen gestartet. Kooperationspartner sind das Erzbistum Bamberg und das senegalesische Bistum Thiès.

In Thiès, an diesem weit entfernten Ort in Afrika, funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staatsregierung gut, was nicht immer der Fall ist gerade im Blick auf die Asyl- und Flüchtlingspolitik der CSU. Marion Krüger-Hundrup hat in Thiès junge Menschen getroffen, die fliehen oder bleiben wollen, weil sie die neuen Projekte der Kirche und Bayerns überzeugen.

Die Journalistin lässt auch Erzbischof Ludwig Schick, den Bischof von Thiès (André Gueye) sowie die Bamberger Michael Kleiner (Weltkirche-Referent) und Gabriele Marsch (Schulrätin i.K.) zu Wort kommen. Unter dem Titel "Sterben schreckt mich nicht ab" sendet der BR in der Reihe "Katholische Welt" auf Bayern 2 den Beitrag am Sonntag, 22. April, von 8.05 bis 8.30 Uhr. red