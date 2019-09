Bamberg soll plastikfrei werden

"Die Idee einer gänzlich plastikfreien Stadt ist ein ehrgeiziges Ziel, aber sie vermittelt auch eine Haltung", so Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Initiativen wie der "Bambecher", der Unverpackt-Laden oder die AG Nachhaltigkeit an der Universität sowie das Angebot des städtischen Umweltamtes zum Mehrweggeschirr seien indes perfekte Beispiele dafür, wie es funktionieren könne. Ziel seiner Initiative ist es, sinnlosen Plastikmüll in Bamberg zu reduzieren, die Bürger für das Thema zu sensibilisieren und ein Umdenken im Umgang mit Verpackungen aus Kunststoff zu bewirken. "Unsere Bamberger Stadtverwaltung muss dabei eine Vorbildfunktion einnehmen", sagt Starke.

Der OB will einen breit angelegten Dialog ins Leben rufen, um möglichst viele zu beteiligen: in den politischen Gremien, in den Schulen, am Arbeitsplatz, in den ehrenamtlichen Initiativen, in den kirchlichen Stiftungen, in den Kitas, mit den Geschäftsleitern, den Gewerkschaften, überall sollen Ideen zu der Aktion gesammelt werden.

Eine erste konkrete Maßnahme wird sein, bei der Stadt Bamberg sowie ihren Tochtergesellschaften Glasflaschen und Gläser zwingend vorzuschreiben. Außerdem soll in jedem städtischen Rathausgebäude ein Trinkwasserspender installiert werden. Im neuen Rathaus am ZOB und im Rathaus am Maxplatz wurde diese bürger- und klimafreundliche Maßnahme bereits verwirklicht.

Für öffentliche Veranstaltungen in Bamberg gibt es schon seit 1991 ein Mehrweggebot und hinsichtlich Geschirr sind öffentliche Veranstaltungen 100 Prozent plastikfrei, da kein Wegwerfgeschirr zugelassen ist und nur Pfandbecher verwendet werden. Nun soll die Verwendung von Mehrweggeschirr und Mehrwegbechern auch für den Handel, mobile Verkaufsstände und in der Gastronomie aktiv beworben werden. Zudem soll es eine neue städtische Einkaufstasche geben, um die Initiative noch mehr publik zu machen. "Ohne Werbung für die Strategie geht es nicht", erläuterte die Leiterin des Umweltamts Anita Schmidt.

"Jeder Bürger soll sich in Bamberg an der Aktion beteiligen können", so Starke. In den kommenden Tagen wird der Oberbürgermeister zunächst Vertreter aus Handel, Wirtschaft und Gastronomie zu einem Gespräch einladen, um eine gemeinsame Vorgehensweise zu vereinbaren. "Diese Bereiche sind besonders plastikintensiv", begründete der Oberbürgermeister diesen Schritt. In einem öffentlichen Bürger-Workshop sollen zudem weitere Strategien zur Vermeidung und Minimierung von Plastik im Stadtgebiet entwickelt werden. "Es ist mein Ziel, eine Bürgerbewegung zu gründen, bei der alle mitmachen können", fasste Starke seine Initiative zusammen.

"Nachhaltigkeits-Atlas"

Um auf die Initiative aufmerksam zu machen, wird es eine eigene Internetseite www.plastikfrei.bamberg.de geben. Unter anderem findet sich dort ein "Nachhaltigkeits-Atlas der Stadt Bamberg", der bereits bestehende Projekte und Aktionen zum Thema Nachhaltigkeit in der Stadt Bamberg präsentiert und vernetzt sowie zum Mitmachen anregen soll. Zusätzlich wird das Label "Bamberg Plastikfrei" entwickelt, um in Form von Aufklebern und einer umweltfreundlichen und fair gehandelten städtischen Einkaufstasche auf die Initiative aufmerksam zu machen und zu einem verpackungsarmen Einkauf zu motivieren beziehungsweise auf die beteiligten Läden und Unternehmen hinzuweisen.

Der Oberbürgermeister hat veranlasst, dass sich der Stadtrat schon in seiner nächsten Sitzung am heutigen Mittwoch mit der Idee befasst. Vorbild der Initiative ist die "Plastic Free City London" oder deutsche Städte wie etwa Pfaffenhofen und Augsburg. red