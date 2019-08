"Bamberg setzt ein Zeichen"

Der Migranten- und Integrationsbeirat der Stadt Bamberg begrüßt den Anstoß, Bamberg zum "Sicheren Hafen" zu erklären, wenn Menschen und Menschenrechte im Mittelmeer zu ertrinken drohen. "Wenn Menschen in Not sind, ist es die Aufgabe jedes einzelnen zu helfen. Bamberg setzt damit ein Zeichen, dass die Stadt nicht nur ein Ort ist, der mit Rückführung und Ankerzentrum in Verbindung gebracht wird, sondern für großes Engagement der Bürger steht, wenn Menschen vor Not, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen fliehen. Das haben Bamberger bewiesen", so Mohamed Hédi Addala, Erster Vorsitzender des Migranten- und Integrationsbeirats und seine Stellvertreterin Mitra Sharifi-Neystanak in der Pressemitteilung. red