Bamberg kulinarisch

red



Das verspricht köstlich zu werden: Unter dem Motto "Kulinarisches Bamberg " führt die dritte Runde der beliebten Reihe "Bamberg on Tour" mit dem Fahrrad am Sonntag, 24. Juni, zu besonderen Orten lukullischer Freuden in der Welterbestadt. Die mit rund sechs Kilometern eher kurze Tour ist zu Gast bei der traditionsreichen Kaffeerösterei Minges am Maxplatz und informiert in der Gärtnerei Niedermaier in der Mittelstraße über Bamberger Gemüsesorten. Danach gibt es einen Einblick in die Mussärol, Bamberger Kräutergärtnerei, wo Inhaberin Gertrud Leumer außerdem über den Süßholzanbau in Bamberg berichten wird. Abgerundet wird die kulinarische Tour durch einen Besuch der ältesten Braustätte Bambergs, der Brauerei Klosterbräu an der Oberen Mühlbrücke, und Bäckermeister Alfred Seel verrät den Bamberg on-Tour-Teilnehmern Wissenswertes über die bäckerische Variante der "Bamberger Hörnla" in seiner Bäckerei Seel in der Lugbank. Beendet wird die kulinarische Reise durch Bamberg schließlich mit einem Besuch am Michaelsberger Weinberg, wo das Stiftungsmanagement der Stadt Bamberg über den Weinberg und die Streuobstwiesen berichten wird. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Maxplatz.