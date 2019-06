"Bamberg ist ein kleines Schmuckkästchen"

Über emotionale Werbespots und seine Freude, in Bamberg arbeiten zu dürfen, spricht Prof. Olaf Hoffjann in einem Interview. Seit dem 1. Juni ist er Professor für Kommunikationswissenschaft, insbesondere Organisationskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, an der Universität Bamberg. Ursprünglich kommt er aus Nordrhein-Westfalen.

Wo sind Sie geboren und aufgewachsen?

Olaf Hoffjann: Ich bin 1971 in Borken im beschaulichen Münsterland geboren und aufgewachsen. Zum Studieren bin ich dann an die Universität Münster gegangen.

Was haben Sie studiert?

Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft, Wirtschaftspolitik und Neuere Geschichte, weil für mich relativ lange klar war, dass ich Journalist werden möchte.

Warum haben Sie sich für die Wissenschaft entschieden?

Während des Studiums war ich bei einer Lokalzeitung als freier Mitarbeiter tätig. Diese Leidenschaft erlosch dann nach einigen Jahren und ich arbeitete stattdessen als Werbetexter. Nach meiner Promotion ging ich in eine PR-Agentur nach Berlin. Seit 2006 bin ich in der Forschung tätig, wo ich mich mit unterschiedlichen Fragestellungen beschäftigen darf, die mich interessieren.

Zu welchen Themen forschen Sie?

Mein Forschungsfeld ist die Organisationskommunikation von Unternehmen, Parteien oder Verbänden. Was mich besonders interessiert, ist die Frage, wie strategische Kommunikation Wirklichkeit inszeniert. Nehmen wir die Fake News: In Werbespots versucht man zunehmend, durch Emotionen eine Marke bekannter zu machen. Das gilt für Produkte genauso wie für Politik. Fakten werden unwichtiger. Ich untersuche etwa, wie Organisationen mit Fakten und Fake News umgehen. Warum haben Sie sich für die Universität Bamberg entschieden?

Ich war vorher an einer Fachhochschule, und mein Ziel war, an eine Universität zu gehen. Vor allem hat mich die Stadt Bamberg fasziniert. 2007 war ich zum ersten Mal bei einer Jahrestagung hier. Ich war wirklich sprachlos, weil Bamberg ein kleines Schmuckkästchen mit einer hohen Lebensqualität ist. Umso größer war meine Freude darüber, dass ich die Professur antreten durfte.

Was möchten Sie in Bamberg unbedingt noch erreichen?

Im Bereich der strategischen Kommunikation möchte ich mit meiner Herangehensweise neue Spuren hinterlassen. Außerdem möchte ich das Institut für Kommunikationswissenschaft in der PR-Berufspraxis bekannter machen. Das bietet insbesondere den Absolventinnen und Absolventen bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ich kann mir auch Forschungsprojekte in Kooperation mit der Wirtschaft vorstellen. Das Gespräch führte Patricia Achter.