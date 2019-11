Bamberg erstrahlt wieder

Wer sorgt eigentlich für die Weihnachtsbeleuchtung in Bambergs Straßen? Nachdem sie über viele Jahre hinweg von der Stadt Bamberg organisiert und finanziert wurde, kümmert sich seit etwa zehn Jahren das Stadtmarketing Bamberg mit seinen Partnern aus Stadtwerken Bamberg, Omexon Frankenluk, Sparkasse Bamberg und den Straßengemeinschaften Jahr für Jahr um die weihnachtlichen Überspannungen in Teilen der Innenstadt (Grüner Markt, Hauptwachstraße, Königstraße, Luitpoldstraße, Lange Straße). Das sogenannte "Bündnis für die Weihnachtsbeleuchtung" investiert so jährlich 25 000 Euro für die festlichen Lichter, damit es - vor allem im Interesse der Händlerschaft und ihrer Kunden - während der Adventszeit nicht dunkel bleibt.

Dabei hat sich in den letzten Jahren die Interessensgemeinschaft "Lange Straße", vertreten durch Pius Schiele und Benedikt Dümig, besonders hervorgetan, teilt das Stadtmarketing mit. Gemeinschaftlich wurde nicht nur die Renovierung der Beleuchtung und deren Umstellung auf stromsparende LED getragen, sondern auch stets die vollumfängliche Beleuchtung des Straßenzugs angestrebt. Nach Fertigstellung des "Quartiers an den Stadtmauern" und der Reaktivierung der dort ursprünglich vorhandenen Aufhängung ist dies in diesem Jahr gelungen, und es leuchtet im Advent 2019 dank der Initiative der IG Lange Straße lückenlos vom Schönleinsplatz bis zum Obstmarkt.

Emissionsfrei

Pünktlich zum Start des Weihnachtsmarkts und der Adventszeit wurde das winterliche Bamberg also wieder von vielen Weihnachtsbeleuchtungen stimmungsvoll in Szene gesetzt. Bis einschließlich 6. Januar bringen mehrere Tausend kleine Lampen an Sternen und Zweigen morgens zwischen 7.30 und 9 Uhr und abends zwischen 15 und 23 Uhr zusätzliches Licht in die Stadt. Betrieben wird die weihnachtliche Illumination emissionsfrei mit dem vom Tüv Süd zertifizierten Ökostrom der Stadtwerke Bamberg. red