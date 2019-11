Bamberg einst und heute in Bildern - eine Gegenüberstellung

Historische und aktuelle Fotos in der Gegenüberstellung machen den Reiz von "Bamberg einst und heute - Eine Ausstellung auf den Spuren Alois Erhardts" aus. Der wirtschaftliche Aufschwung der Gründerzeit führte in Bamberg zu großen Veränderungen. Alte Gebäude wurden abgerissen, neue geschaffen. Doch damit nicht genug: Ganze Stadtteile wurden erschlossen und bestehende Stadtviertel tiefgreifend verändert.

Im Magistrat der Stadt Bamberg entstand der Wunsch, diese Veränderungen fotografisch zu dokumentieren. So wurde ab Anfang der 1870er Jahre vor allem der Fotograf Alois Erhardt mit dieser Dokumentation beauftragt. Doch wie ist die Situation heute? Wo hat es in den letzten 120 bis 140 Jahren massive Veränderungen in der Bausubstanz gegeben? Wo sind Gebäude und Plätze noch so erhalten, wie sie sich Erhardt zeigten, und heute den Charme der Stadt Bamberg ausmachen?

Die Ausstellung versucht, in der Gegenüberstellung mit aktuellen Fotos von Alfred Hinrichs eine Antwort zu finden. Die Besucher begeben sich auf eine spannende Spurensuche zum Wandel der Stadt. Die Ausstellung kann bis Freitag, 7. Februar, zu den Öffnungszeiten der Volkshochschule im Alten E-Werk besichtigt werden. red