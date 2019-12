Bamberg besser aufgestellt

Für die Volley.ballarinas der VG Bamberg (10.) steht am Sonntag (15 Uhr, Halle am Georgendamm) zu Hause das letzte Spiel vor der Weihnachtspause auf dem Plan. Zu Gast bei den VG-Volleyballerinnen ist im Kellerderby der Regionalliga Südost mit dem VCO München (11.) ein alter Bekannter.

Am Georgendamm steht am Sonntag bereits die erste Partie der Rückrunde auf dem Programm. Das Hinspiel im November in München gewann die VGB knapp mit 3:2 (25:19, 16:25, 25:22, 18:25, 15:13).

Nach dem 0:3 jüngst in Zirndorf hoffen die Bambergerinnen auf einen Erfolg vor heimischem Publikum. Zudem wäre für das angeknackste Selbstvertrauen ein Heimsieg vor der Spielpause ein wichtiger Motivationsschub.

"Es ist ein wichtiges und richtungweisendes Spiel. Wenn wir unsere Leitung konstant über die gesamte Spieldauer halten, sind wir sehr optimistisch zu gewinnen", sagt Trainer Max Kolbe. Die Zeichen stehen gut, denn der Coach kann bis auf Katharina Schröder, die weiterhin verletzt ist, auf den kompletten Kader zurückgreifen. Zudem wurde wieder hart trainiert. Vor allem am Aufschlag und der Annahme wurde gearbeitet. mahö