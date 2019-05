Bambecher macht Furore

Die Initiative Bambecher zeigt sich erfreut über das große Interesse am Mehrwegsystem für Getränkebecher in Bamberg und der Region. Seit dem Start im August 2018 ist der Initiative zufolge die Anzahl der teilnehmenden Gastronomien stetig gestiegen. 35 Standorte gibt es bereits, die Getränke im auslaufsicheren Mehrwegbecher anbieten - und diesen auch wieder gegen eine Pfandmarke tauschen. Zwei weitere Standorte werden in den nächsten Wochen voraussichtlich dazukommen.

"Rund 1250 Mehrwegbecher sind laut Stadtmarketing bereits im Umlauf", so Bambecher-Mitinitiator Andreas Eichenseher. Der erfolgreiche Start habe auch Interessierte aus Bayreuth auf den Plan gerufen. Inspiriert vom Bambecher möchte der "Nordbayerische Kurier" in der oberfränkischen Stadt ebenfalls ein Mehrwegsystem aufbauen.

Neben dem Kampf gegen Coffee-to-go-Becher will die Initiative in der kommenden Zeit weiteren Einwegmüll in Bamberg reduzieren. Am 2. Mai, 19 Uhr, veranstaltet man deshalb im Büro von Change e.V. in der Memmelsdorfer Straße 8b einen öffentlichen Workshop, zu dem eingeladen wird. "Sehr viel Einwegmüll im öffentlichen Raum ließe sich vermeiden", fügt Eichenseher an. "Gemeinsam können wir Bamberg deshalb umweltfreundlicher, aber auch sauberer und schöner machen." red