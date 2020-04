"Bambägga" Künstler des Monats

Das Forum Kultur der Europäischen Metropolregion Nürnberg kürt seit Mai 2010 einmal im Monat eine Künstlerin oder einen Künstler, der im Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg lebt, wirkt oder arbeitet. Die Jury des Gremiums wählte für den Monat März 2020 die aus Bamberg stammende Band "Bambägga". Die Band "Bambägga" ist bekannt als "Deutscher Kulturbotschafter", mit Jonas Ochs als Sänger und Kopf der Gruppe, die gerade in der jüngeren Szene der Metropolregion große Erfolge feiert. Zuletzt waren Jonas Ochs und seine Kollegen vor allem auch wegen ihrer Lieder "Bassd Scho" und "Wärdshaus" in aller Munde, heißt es in der Mitteilung.

Die eigenwillige Mischung aus modernem Hip-Hop und fränkischer Kultur mit dem dazugehörigen Dialekt ist das Markenzeichen von "Bambägga", die längst über Franken hinaus zu einer festen Größe in der Szene avanciert sind. Zu den Mitgliedern gehören neben Frontman Jonas MC noch Cony MC und DJ Startklar. Alle drei sind gebürtige Bamberger und machen schon ihr halbes Leben lang zusammen Musik. red