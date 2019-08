Bambados wieder komplett geöffnet

Im Familien- und Sportbad Bambados wurde der jährliche Sicherheits- und Technikcheck erfolgreich abgeschlossen. Ab Montag, 26. August, ist das Hallenbad wieder geöffnet, das Frühschwimmen findet dann wieder in der Halle statt. Vom 26. bis zum 30. August bietet das Bambados-Team in Kooperation mit der Sparkasse Bamberg täglich von 9.30 bis 11 Uhr und von 14.30 bis 16 Uhr ein Animationsprogramm mit Stand Up Paddling, Wettrutschen, Fußball und Beachvolleyball an. Welche Aktion angeboten wird, wird je nach Wetter entschieden. Auch die Sauna ist geöffnet. Foto: Stadtwerke Bamberg