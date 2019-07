Bambados macht sich fit für Saison

Am kommenden Samstag beginnt im Familien- und Sportbad Bambados an der Pödeldorfer Straße der turnusgemäß fällige Sicherheits- und Technikcheck. Das Frühschwimmen bieten die Stadtwerke Bamberg im Freibad nebenan an. Im gesamten Sport- und Freizeitbereich des Hallenbads sowie am Außenbecken auf der Dachterrasse werden ab 27. Juli wichtige Reparatur- und Reinigungsmaßnahmen vorgenommen. Deshalb stehen die Sport-, Lehrschwimm- und Freizeitbecken inklusive der Rutschen, dem Kinderbecken, dem Umkleide- und Sanitärbereich nicht zur Verfügung. Spätestens mit Start des neuen Schuljahres öffnet das Bad wieder, teilen die Stadtwerke weiter mit.

Sauna regulär geöffnet

In der Sauna werden die Arbeiten im laufenden Betrieb erledigt, deshalb ist sie die ganze Zeit über regulär geöffnet. Wie an jedem ersten Samstag im Monat findet dort am 3. August auch von 10 bis 18 Uhr das Familiensauna-Event statt.

Als Service für Frühschwimmer bieten die Stadtwerke während der Revisionszeit das beliebte Frühschwimmen im benachbarten Freibad an. Dazu öffnet es montags bis freitags um 6.30 Uhr. Zu dieser Zeit gilt der günstige 1-für-1-Tarif: Gäste, die das Bad vor 9.30 Uhr (oder nach 18.30 Uhr) besuchen, zahlen für den 60-minütigen Aufenthalt nur einen Euro. red