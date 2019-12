Balsam für Körper und Geist

Am kommenden Mittwoch, 4. Dezember, findet eine Meditation in der Selbsthilfegruppe dental induziert multisystemisch Erkrankter Kronach (DIMSEK) statt zum Thema "Fluss des Lebens". Damit wird eine langjährige Tradition der Kronacher Selbsthilfegruppe fortgesetzt, sich nicht nur um die körperliche Gesundheit von Erkrankten mit oft unklarer Ursache zu kümmern, sondern auch um das seelische Wohl gesundheitsbewusster Personen zu stärken. Sie findet statt im Tagescafé des BRK-Seniorenhauses in Kronach, Friesener Straße 57, und beginnt um 19.30 Uhr. Alle Teilnehmer werden gebeten, eine eigene bequeme warme Unterlage zur Meditation mitzubringen, da man im Liegen leichter entspannen kann. red