Ballspielclub fiebert der 100-Jahr-Feier entgegen

Bei der gut besuchten Hauptversammlung des Ballspielclubs (BSC) Bamberg ließ Vorsitzender Jürgen Töffling das vergangene Jahr Revue passieren. Zu den Höhepunkten gehörten demnach das Sommer- und Bockbierfest. Durch die Aufnahme des 1. Jugger-Vereins Bamberg und der "Wurfkultur Bamberg Ultimate Frisbee" stieg die Mitgliederzahl im Verein auf 164 Personen an.

Kassierer Franz Knoblach berichtete über eine positive Kassenentwicklung.

Trainer Thomas Geuß berichtete, dass man das Saisonziel, besser als 2018 zu sein, nicht erreicht habe. So habe man in der A-Klasse nur den 11. Platz belegt. In der aktuellen Spielrunde liege man nach 16 Spielen auf dem 10. Tabellenplatz.

Für die Alten Herren berichtete AH-Leiter Robert Will, sei die Saison 2019 die erfolgreichste seit der Gründung vor 42 Jahren gewesen.

Moritz Lintner gab einen Bericht über die "Juggers" ab. Man habe mit ein oder zwei Mannschaften an mehreren Turnieren teilgenommen und sei dabei sehr erfolgreich gewesen. Der Gewinn der bayerischen Meisterschaft sei das Highlight gewesen.

Die "Wurfkultur Ultimate Frisbee" spiele, wie Christoph Kalzendorf berichtete, derzeit mit einer Mixed-Mannschaft (Frauen und Männer) in der 2. Liga und sei im Jahr 2019 fränkischer Meister geworden.

Bei den Neuwahlen wurden alle bisherigen Funktionäre wiedergewählt. Demnach wird der Verein von Jürgen Töffling geführt, Zweiter Vorsitzender ist Thomas Kolloch. Kassierer bleibt Franz Knoblach, und Robert Will ist weiterhin als Schriftführer tätig.

Der Ballspielclub Bamberg wird 100 Jahre und feiert das Jubiläum im Juli. Am 5. Juli finden ein Festgottesdienst und der Festkommers statt. Ein AH-Kleinfeld-Turnier mit acht Mannschaften und einem Einlagespiel der Alten Herren gegen die Würzburger "Allstar Kickers" findet am 11. Juli statt. Mit Live-Musik ("Discover-Band") werden die Feierlichkeiten zu Ende gehen. red