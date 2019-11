Ballschule startet Kurse für Kinder

Die Volleyball Gemeinschaft Bamberg startet im Dezember wieder ihre Ballschule, um auch den Jüngsten die Möglichkeit zu bieten spielerisch ihre Motorik, Koordination, Antizipation und den Teamgeist zu entwickeln. Unter der Betreuung der erfahrenen Trainerin Inge Karpil können die Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren spielend lernen, ihre sportlichen Fähigkeiten zu verbessern. Hier wird noch nicht volleyballspezifisch gearbeitet. Die Trainingseinheiten finden jeweils am Montag von 15.45 bis 16.30 Uhr in Stegaurach (Aurachtalhalle) und am Freitag von 16.30 bis 17.30 Uhr im Kaiser-Heinrich-Gymnasium statt. Selbstverständlich können auch ältere Kinder mitmachen. Die Termine für die Altersgruppe ab neun Jahren und nähere Auskünfte erhält man vom Jugendbeauftragten der VG. Weitere Infos bei Alfred Taubmann, Telefon 0951/58272 oder E-Mail: jugend@vg-bamberg.de. red