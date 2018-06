Ballschule feiert Abschluss

Spaß an Bewegung





Tausend Kinder in Aktion



red



Die "Bamberger Ballschule" von Brose Bamberg feierte im Raum Forchheim ihren Jahresabschluss."Trainieren wie die echten Profis" heißt es seit Oktober 2017 in der Region Forchheim: Denn der neunmalige deutsche Basketballmeister Brose Bamberg führt im Rahmen der "Bamberger Ballschule" an drei Grundschulen der Region ein wöchentliches Training mit dem Schwerpunkt Basketball durch.Nun fand das diesjährige Abschlussfest für die Forchheimer Ballschulkinder statt. Veranstaltet wurde das Event von Brose Bamberg in Kooperation mit den Vereinigten Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg.Für die Ballschulkinder der Adalbert-Stifter-Schule, der Anna-Grundschule und der Martinschule in Forchheim endete die "Bamberger Ballschule" wie sie begann: Mit jeder Menge Spaß an der Bewegung. Beim gemeinsamen Abschlussfest in der Schulturnhalle der Anna-Grundschule trafen rund 100 Ballschulkinder zusammen und erlebten die beliebtesten Ballschulspiele gemeinsam mit Jugendtrainern von Brose Bamberg.Dabei standen unter anderem das "Hühnerball"-Spiel oder der "Ballwurm" auf dem Plan. Was für Außenstehende spaßig klingt, ist es tatsächlich: Für Kinder, Lehrer und Trainer gleichermaßen. "Es ist toll zu sehen, wie viel die Kinder in den letzten Monaten gelernt haben und mit welcher Selbstverständlichkeit die Kinder mit dem Ball umgehen", sagt Jugendtrainer Niklas Ruckdeschel, der in diesem Schuljahr selbst eine Ballschule in Forchheim betreute.Auch Freaky, der Basketballbär, war beim Ballschulfest dabei und sorgte für strahlende Augen. Mit seinen großen Händen und den übergroßen Füßen hatte das Brose Bamberg-Maskottchen es gar nicht so leicht, mit den flinken und aufgeregten Kindern mitzuhalten.Wie viel Elan in den Ballschülern steckt, zeigte sich dann auch bei der abschließenden Dribbelstaffel, für die alle Kinder im Anschluss mit einer personalisierten Urkunde belohnt wurden.Im zweiten Jahr ist die "Bamberger Ballschule" das Herzstück des Bamberger Nachwuchsprogrammes und begeistert wöchentlich rund 1000 Erst-und Zweitklässler in Bamberg und der Region. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Basketballsport, wobei die Ballsportarten sich auch überschneiden. Neben der wöchentlichen Ballschuleinheit gehört auch der große Ballschultag zu Schuljahresbeginn sowie das gemeinsame Abschlussfest zum Programm der "Bamberger Ballschule".Für die Region Forchheim wurde das Projekt in der Saison 2017/18 durch das Engagement der Vereinigten Raiffeisenbanken möglich gemacht. Seit über zehn Jahren ist sie als Nachwuchspartner von Brose Bamberg engagiert und begeistert die Kinder der Forchheimer Region für den Basketballsport.Dank der Zusammenarbeit wird es auch im kommenden Schuljahr ein Basketballangebot für Grundschüler an ausgewählten Schulen geben.