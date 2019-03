Die Ballschule der Volleyballgemeinschaft Bamberg findet demnächst sogar an zwei Terminen statt, damit sowohl in Bamberg als auch in Stegaurach alle Buben und Mädchen der Jahrgänge 2009 bis 2013 ihre koordinativen und kognitiven Fähigkeiten schulen und verbessern können. Bei der VG-Bamberg erlernen die Kinder spielerisch die Grundlagen von Ballfangen und -werfen, Schnelligkeit und Beweglichkeit sowie Zusammenarbeit mit anderen. Unter Leitung der Trainerin Inge Karpil werden die Kinder mit Spielen geschult, wobei der Spaß im Vordergrund steht. Start ist am Montag, 11. März, in der Aurachtalhalle in Stegaurach von 16.30 bis 17.30 Uhr. Der erste Termin in Bamberg ist am Freitag, 15. März, von 16.30 bis 18 Uhr im ETA-Hoffmann-Gymnasium. Weitere Info s beim Jugendbeauftragten Alfred Taubmann unter Telefon 0951/58272 oder per E-Mail an jugendwart@vg-bamberg.de. red