Ballon-Bilder bringen 1300-Euro-Spende

Die Höchstadter Fotografin Yvonne Guillery beteiligte sich an "Smile4aSmile", einer bundesweiten Charityaktion aller Fotostudios im Bund professioneller Porträtfotografen (bpp). Das Motto darf sich jedes Studio selber aussuchen, und Yvonne Guillery überlegte sich Fotos mit ganz vielen Luftballons, bunt und fröhlich, genau wie sie die Kinder und Familien, die in ihr Studio kommen, gerne fotografiert.Die leuchtenden Kinderaugen, als die Kleinen die vielen Luftballons gesehen haben, waren unbezahlbar, berichtet die Fotografin, das Lachen kam da ganz automatisch und natürlich. Es entstanden unzählige lustige, bunte Bilder. Sogar der Bundestagsabgeordnete Stefan Müller nahm sich Zeit für ein Bild, obwohl er eigentlich wegen seiner zahlreichen Termine gar keine Zeit hatte. Und zu ihrer Freude konnte Yvonne Guillery am Ende 1300 Euro an die deutsche Kinderkrebsstiftung überweisen.