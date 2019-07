"Ballhelden" spenden alles

Die Aktion "Ballhelden" am Schulfest der Eggolsheimer Grund- und Mittelschule vor einigen Wochen brachte einen Erlös in Höhe von 3343,50 Euro. Ein Drittel davon darf die Schule für ein soziales Projekt selbst verwenden. Je ein Drittel erhalten die gemeinnützige Sozialstiftung des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) und die gemeinnützige Kinderhilfe des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) für ihre Hilfsprojekte.

Die Eggolsheimer Schule spendete das ihr zur Verfügung stehende Geld - also 1114,50 Euro - an die Elterninitiative krebskranke Kinder in Erlangen. Ziel der "Ballhelden", eine Initiative des BLLV und des BFV, ist es, die Freude der Kinder am Fußball mit weltweiter Hilfe für Kinder in Not zu verbinden. In einer Art Spendenlauf durchlaufen die Kinder mehrere Stationen, bei denen sie Punkte sammeln können. Eltern, Verwandte, Freunde oder Bekannte unterstützen jeden Punkt mit einem vorher vereinbarten Spendenbetrag.

In Eggolsheim hatten sich über 250 Schüler daran beteiligt. "Die Initiative Ballhelden greift neben der Faszination und Freude am Spiel auch die gesellschaftliche Funktion des Sports auf. Ausgehend vom Zusammenhalt in der Mannschaft schafft die Aktion eine Verbindung von Sport und sozialem Engagement", resümierte Schulleiter Alexander Pfister. erl