"Ballhelden" erobern die Grundschule Mitwitz

Die nächste Runde ist eingeläutet - nun geht auch die Grundschule Mitwitz an den Start. "Ballhelden" wurde vom Bayerischen Fußballverband (BFV) und der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) ins Leben gerufen. Die Veranstaltung der Grundschule und des FC Mitwitz findet statt am morgigen Freitag, 12. Juli, auf dem Schulgelände. Die Aktion beinhaltet Geschicklichkeitsspiele, Quiz, Tanzen, Singen, Werken, Mannschaftsspiele - alles rund um den Fußball, was Spaß macht für Mädchen und Jungs. red