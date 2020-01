Ballettschule bietet "Tanzerlebnis"

"Tanzerlebnis" heißt es in der Eggerbachhalle Eggolsheim am Sonntag, 19. Januar, um 16 Uhr. Aus Anlass des 25. Jubiläums der Ballettschule Raisa Franke findet eine gleichermaßen tänzerisch wie musikalisch anspruchsvolle und vielseitige Darbietung auf der Heimatbühne im Wohnort der Ballerina, in Eggolsheim, statt. Ballettschülerinnen im Alter von etwa fünf Jahren bis zu jungen Frauen tanzen zur Musik von Pjotr IljitschTschaikowsky und Sergei Wassiljewitsch Rachmaninov genauso wie zu der des italienischen (Film-)Komponisten Ludovico Einaudi. Eintritt: 10 Euro (Erwachsene), 8 Euro (Kinder); Kartenvorverkauf: Gemeindeverwaltung Eggolsheim oder unter Telefon 09191/625101, sonst an der Abendkasse. red