Ballermann Party in der Rhönfesthalle

Die legendäre Ballermann Radio Party steigt am Samstag, 23. März, in der Rhönfesthalle Stangenroth. Die Ballermann Radio DJ´s werden die Rhönfesthalle an diesem Abend mit ihrem Musikmix zum Überkochen bringen. Es gibt das Beste von Malle die ganze Nacht, während auf der fetten LED-Wand Projektionen laufen. Die Besucher erwartet "Malle-Deko", Sangria und eine große Cocktailbar. Einlass ist ab 21 Uhr. Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse. sek