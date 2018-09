Ballermann in der Rhönfesthalle

Saisoneröffnung mal etwas anders! Die Ballermann Radio Party steigt am Montag, 2. Oktober, in der Rhönfesthalle Stangenroth. Die Ballermann Radio DJs - bekannt vom Megapark direkt aus Mallorca - wollen die Rhönfesthalle an diesem Abend mit ihrem Musikmix zum Überkochen bringen. Das Beste von Malle die ganze Nacht, während auf der fetten LED-Wand Projektionen laufen. Wie immer gibt es für die Gäste wieder einige Specials - Extra "Malle- Deko" und große Cocktailbar dürfen da nicht fehlen. So verwandelt sich die Rhönfesthalle zum Beginn der neuen Tanzsaison am 2. Oktober in eine riesige Tanzfläche ganz im Mallorca-Style. Einlass ist ab 21 Uhr. Tickets nur an der Abendkasse. red/Foto: Christian Fritzenschaft