Ball rollt für Lebenshilfe

Ein spannendes Fußballspiel zweier spielstarker Mannschaften, jede Menge attraktive Preise bei einer großen Tombola, die Verlosung eines aktuellen Bayern-Trikots mit Unterschriften - und damit gleichzeitig viel Gutes tun: Das alles erwartet die hoffentlich zahlreichen Gäste, wenn am morgigen Freitag, 12. Juli, auf der Sportanlage am "Roten Felsen" in Knellendorf ein besonderes Fußball-Highlight steigt, das aber keineswegs nur für Fans des runden Leders interessant ist. Um 18.30 Uhr kreuzt eine Auswahl der Freiwilligen Feuerwehr Kronach die Klingen mit einer Auswahl der Oberfrankenvereinigung der Fans des deutschen Rekordmeisters FC Bayern. Wer auch immer dieses Spiel für sich entscheiden wird, der Gewinner steht bereits fest: die Lebenshilfe Kronach, die sich über die Erlöse dieses Top-Events freuen darf.

Unter dem Motto "Bayern-Fans helfen" wird seit Jahren bei Benefizspielen gesammelt, verlost, gefeiert, Fußball gespielt und für den guten Zweck gespendet. Mehrere Tausend Euro wurden so schon zusammengetragen und diverse Einrichtungen unterstützt, darunter auch schon die Lebenshilfe Kronach mit einer stattlichen Summe.

Auf ein ähnlich gutes Ergebnis hofft man auch heuer. Es wird kein Eintritt verlangt, dafür sind freiwillige Spenden aber natürlich sehr willkommen. Auch die Erlöse einer großen Tombola mit vielen tollen Preisen und die Verlosung des Bayern-Trikots - ein echtes Unikat mit den Unterschriften der aktuellen Bayern-Spieler - kommen dankenswerter Weise der Lebenshilfe Kronach zugute. Für das leibliche Wohl sorgt der SV Knellendorf. hs