"Ball-Helden" erobern Schule in Igendorf

Die "Ball-Helden"-Aktion geht in die nächste Runde. An der bayernweiten Aktion, die der Bayerische Fußballverband (BFV) und der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) ins Leben gerufen haben, beteiligt sich auch die Grundschule Igensdorf gemeinsam mit der SG Rüsselbach. Ziel der Aktion ist es, Freude am Fußball mit sozialem Engagement zu verbinden. Mädchen und Jungen, die an der Aktion teilnehmen, sammeln Punkte, für die sie Erwachsene aus ihrem Umfeld suchen, die eine kleine Spende geben. Das Geld fließt in weltweite Bildungsprojekte - um Kindern aus ärmeren Ländern den Start ins Leben zu erleichtern. Die Veranstaltung an der Grundschule Igensdorf findet am Donnerstag, 18. Juli, statt. red