Ball-Freak sucht Mitspieler

Carlitos wurde auf einem Feld bei Granada gefunden und in das Kronacher Partner-Tierheim Sierra Nevada gebracht. Er muss schon lange allein unterwegs gewesen sein, denn er war bis zum Skelett abgemagert und heilfroh, endlich wieder Obdach zu finden. Selbst das Tierheimleben erschien ihm wie der Himmel auf Erden.

Wo der Pointer-Rüde herstammt und was er erlebt hat, kann leider nicht mehr rekonstruiert werden. Vielleicht gehörte er einem Jäger und wurde ausgesetzt, weil er nicht genügend Jagdtrieb zeigte? Oder man wollte ihn nach Ende der Jagdsaison einfach loswerden? Es wäre nicht der erste solche Fall.

Im Tierheim Sierra Nevada wurde Carlitos aufgepäppelt, geimpft und kastriert. Als er nach fast einem Jahr jedoch immer noch kein neues Zuhause gefunden hatte, durfte er nach Kronach ausreisen, in der Hoffnung, hier endlich sein Glück zu machen. Besonders viel Speck hat Carlitos allerdings immer noch nicht angesetzt und das hat auch einen Grund: Er ist sehr aktiv und immer auf den Beinen! So trainiert er jede Kalorie gleich wieder ab.

Carlitos große Leidenschaft sind Bälle! Sobald er einen Ball hat, ist er glücklich. Auffordernd schaut er seine Bezugsperson dann an, und mit begeistert leuchtenden Augen und bebend vor Aufregung wartet er ungeduldig, bis das Objekt seiner Begierde geworfen wird. Dann überschlägt er sich fast, um hinterherzurennen und ihn wieder zurückzubringen. Hat er sogar zwei Bälle, kommt Carlitos in die Zwickmühle. Welchen Ball soll er als ersten apportieren? Doch er hat schon eine Lösung gefunden und schafft es, sogar zwei Bälle gleichzeitig im Maul unterzubringen. So könnte Carlitos Stunden verbringen und sich bis zur völligen Erschöpfung auspowern.

Ganz klar: Dieser Hund braucht aktive Menschen! Er ist nicht für Stubenhocker geeignet, die sich nicht gern in der freien Natur bewegen. Für sein Ballspiel würde Carlitos zwar eine einzige Wiese oder ein Garten ausreichen, aber darüber hinaus möchte er auch noch lange Spaziergänge und Wanderungen unternehmen und die Welt kennenlernen. Er hat große Ausdauer, schnüffelt mit Begeisterung am Wegesrand und genießt es, draußen unterwegs zu sein. Als Jagdhund ist dabei natürlich auch mit Jagdtrieb zu rechnen, so dass er erst einmal an der Leine bleiben muss.

Inwieweit der Jagdtrieb ausgeprägt ist, wird die Zeit zeigen, denn im Moment ist Carlitos noch überhaupt nicht erzogen, kennt keine Kommandos und kann daher ohnehin noch nicht ohne Leine laufen. Spaß an Hundeerziehung, etwas Hundeerfahrung (gegebenenfalls der Besuch einer Hundeschule), Zeit und Geduld sind natürlich Voraussetzung für diesen aktiven Wirbelwind.

Zuhause kann Carlitos aber durchaus auch entspannen. Er genießt es, in einem gemütlichen Körbchen zu kuscheln und freut sich über jegliche Art von Zuwendung und Streicheleinheiten. Auch gegen Kinder in seiner neuen Familie hat er absolut nichts einzuwenden. Für Carlitos sucht das Tierheim ein Zuhause mit eingezäuntem Garten, in dem er auch ohne Leine seiner großen Leidenschaft, dem Ballspielen, nachgehen kann. Dafür braucht er natürlich auch noch einen menschlichen Mitspieler, denn allein macht das Ballspielen nur halb so viel Spaß. Wer Interesse an Carlitos hat, wende sich bitte an das Tierheim Kronach, Tel. 09261/20111 E-mail: tsvkc@gmx.de. red