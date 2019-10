Der Ball der Coburger Landwirtschaft findet am Samstag, 9. November, in der Veranstaltungshalle Babucke statt. Es spielt "Logo-Live-Music", eine Band aus dem Coburger Land mit einem vielseitigen Tanzrepertoire. Saalöffnung ist um 19 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 20 Uhr. Karten können an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei den bekannten Vorverkaufsstellen und im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg erworben werden. red