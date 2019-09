In drei Monaten ist Weihnachten. Auch heuer wird es wieder die beliebte Krippenschau im Wallfahrtsort Marienweiher geben. Bruno Tittel aus Großrehmühle hat in den vergangenen Wochen bereits einige Darstellungen mit dem so göttlichen Geschehen vor rund 2000 Jahren geschaffen und freut sich auf viele Besucher. Unser Bild zeigt Bruno Tittel bei der Arbeit auf seinem Anwesen in Großrehmühle. Foto: Klaus-Peter Wulf