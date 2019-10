Auch in diesem Jahr findet die beliebte Skibörse der Naturfreunde Kulmbach in der Mönchshofhalle Kulmbach statt. Annahme der Wintersportartikel ist am Samstag, 9. November, von 14 bis 16 Uhr; der Verkauf findet einen Tag später, am Sonntag, 10. November, von 9 bis 12 Uhr statt.

Es werden alle Arten von Wintersportartikeln angenommen, solange diese sauber und technisch einwandfrei sind. Die Börse ist für jedermann frei zugänglich; gewerbliche Anbieter sind nicht zugelassen. red